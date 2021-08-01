Чемпионка Олимпиады гордится своим украинским происхождением

Кристен учится в университете Виктория. Фото: instagram

Канадская спортсменка Кристен Кит, которая выиграла золото Олимпиады в академической гребле восьмерок на 2 км, рассказала о своих украинских корнях.

"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь прошлым своего рода и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дедушка так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт - это то преимущество, которое он мне дал. Я выросла в украинском обществе, ходила в украинском католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинским танцами", - сказала Кристен.

Кот - рулевая. В 2013 году завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.

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Кристен изучает экономику в университете Виктории. Любит кататься на горных велосипедах, кофе, жарить пончики. В свободное время работает в сфере бронирования ресторанов. Ранее свою седьмую олимпийскую медаль выиграла еще одна канадка украинского происхождения Пенни Олексяк.