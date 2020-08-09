Пластун забил первый мяч "Гента" в чемпионате Бельгии

Пластун открыл счет голам "Гента" в сезоне. Фото КАА "Гент"

Бельгии начался новый сезон Лиги Жупиле. В воскресенье, 9-го августа, первый официальный матч в сезоне проводит "Гент", в котором выступают сразу трое игроков сборной Украины.

"Гент" в рамках 1-го тура на выезде играет против "Синт-Традена". После первого тайма счет в матче 1:1.

Счет в игре открыли хозяева. После неудачных действий Игоря Пластуна гол в свой актив записал Сузуки.

До завершения первого тайма "Гент" сравнял счет. Пластун исправился за первый гол и во время углового ударом головой отличился в воротах "Синт-Традена".

Кроме Пластуна, участие в матче принимают игроки сборной Украины Роман Яремчук и Роман Безус.

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В прошлом сезоне "Гент" стал серебряным призером чемпионата Бельгии. Сезон был завершен досрочно из-за карантина.