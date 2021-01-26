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вторник, 26 января 2021 13:31

План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко

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План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко
Андреа Малдера и Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины тщательно готовился к домашнему матчу Лиги наций против Испании.

Украинцы смогли нивелировать сильные стороны именитого соперника и получить сенсационную победу 1:0.

"Стратегия на 2-й матч с Испанией была особенной. У нас было 2 дня между матчами. Не могли играть Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и многие другие. Был сильный соперник, и мы волновались. На предматчевой тренировке мы не были уверены на 100 процентов в плане на игру. Было что-то, что нам не нравилось. Мы переживали не за игроков, а через план.

Если честно, то я не мог спать, в 3 ночи проснулся, посмотрел весь матч Испания - Португалия. На ужине Андрей Шевченко сказал, какие у него были переживания. Он был прав. В 5:00 я отправил Шеве смс: "Перед завтраком есть предложение встретиться поговорить. Есть интересная идея". Думал он спит, но уже через минуту он перезвонил мне. И мы час общались, обменялись мнениями. И потом на завтраке в день матча мы показали игрокам, как хотим действовать в фазе обороны.

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Затем пошли на поле и попытались рискнуть. Я сделал свою работу: подумал, проанализировал, выбирал варианты. Шева решился, у него была эта смелость, и он был силен в том, что передал нашу идею игрокам. Он передал им уверенность. Это была командная конструктивная работа.

После матча в раздевалке мы почти плакали от радости из-за того, что пережили в эту ночь, день и во время матча. Это было что-то особенное. Ночью родилась эта идея, и после игры мы были счастливы. Надо отметить старания игроков. Они верили в наш план и за короткий отрезок времени изучили идею. Мы предложили, а они пошли за нами ",- сказал ассистент главного тренера сборной Андреа Малдера в эфире YouTube-канала" Бомбардир ".

Сборная Украины вылетела из группы А Лиги Наций. Хоть украинцы набрали 6 очков, но заняли последнее место в группе.

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Дата
26
января

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

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