Пирло в шаге от отставки из "Ювентуса"

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

Главный тренер "Ювентуса" 41-летний Андреа Пирло рискует остаться без работы в ближайшее время.

Итальянский специалист будет отправлен в отставку в случае поражения в матче 34-го тура Серии А с "Удинезе", сообщает La Stampa.

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В случае отставки Пирло исполняющим обязанности тренера до конца сезона будет Игор Тудор.

"Ювентус" находится и четвертом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу чемпионов. "Старая синьора" только по дополнительным показателям опережает "Милан". Отставая от лидера чемпионата "Интера" на 13 очков.

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с 8 августа 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом туре туринцы не смогли победить "Фиорентину". 2 мая сыграют в гостях против "Удинезе". Начало матча в 19:00.