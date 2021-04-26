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Фанаты "Ювентуса" требуют усадить Криштиано Роналду на скамью запасных

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Фанаты &quot;Ювентуса&quot; требуют усадить Криштиано Роналду на скамью запасных
Криштиано Роналду не появлялся на поле в проигранном матче с "Аталантой". Фото: Reuters

Болельщики "Ювентуса" остались недовольны игрой звёздного нападающего туринского клуба 36-летнего Криштиану Роналду в матче 33-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" - 1:1. Об этом информирует Football Italia, опубликовавший материал с заголовком "просто посадите его на скамейку".

Роналду не забивал в последних трёх играх Серии А, и фанаты "Ювентуса" пришли в ярость после того, как португалец упустил очевидный голевой момент в матче с "Фиорентиной". Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота "Наполи" - 2:1.

"Не думаю, что Роналду отыграл плохо. У него было несколько моментов, и в целом всё было на достаточно хорошем уровне. Мы должны были больше атаковать на свободном пространстве, так как видели, что "фиалки" имели высокую оборонительную линию", — отреагировал тренер Андреа Пирло.

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В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами. После ничьи с "Фиорентиной" "Ювентус" опустился на третью строчку в чемпионате Италии. Его опередила "Аталанта".

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Дата
26
апреля

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