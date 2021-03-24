Зидан готов сменить Пирлов "Ювентусе"

Зидан играл за "Реал" в конце 90-ых.Фото: Reuters

"Ювентус" может расстаться с главным тренером команды Андреа Пирло по окончании сезона. Он не оправдывает ожиданий.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в списке специалистов, которых "бьянконери" рассматривают на роль нового наставника, присутствует Зинедин Зидан, в настоящее время возглавляющий мадридский "Реал". Помимо него, туринцы рассматривают своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри.

Уточняется, что сам Зидан был бы рад возможности вновь поработать с нападающим 36-летним Криштиану Роналду. Португалец играл под его руководством в "Реале", а с 2018 года выступает за "Ювентус".

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Ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом "Ювентуса" Андреа Аньели. Команда, набрав 55 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения "бьянконери" их отставание от лидирующего в первенстве "Интера" по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также "Милан" - 59.