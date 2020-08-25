Пирло определился с главной трансферной целью для "Ювентуса"

Леандро Паредес два года выступал в России. Фото: ФК "Зенит"

Полузащитник сборной Аргентины и французского ПСЖ Леандро Паредес является главной трансферной целью "Ювентуса".

В переходе футболиста заинтересован лично новый главный тренер команды Андреа Пирло, сообщает Gianluca di Marzio.

Паредес действует на позиции опорного полузащитника и заточен на разрушение атак соперников.

По информации источника, "Старая синьора" готова приобрести аргентинца уже этим летом, поскольку считает его сильным усилением в линию полузащиты.

Во время зимнего трансферного окна "Ювентус" уже делал попытку подписать футболиста, но так и не смог договориться с ПСЖ.

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В прошлом сезоне Леандро Паредес провел 33 матча за ПСЖ и отметился одним забитым голом. Аргентинец переехал во Францию ​​в январе 2019 года из "Зенита" за €40 млн.