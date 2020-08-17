Звездный новичок "Ювентуса" попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии

Артур Рамос в новом сезоне будет играть за "Ювентус". Фото: REUTERS

Новичок "Ювентуса" и игрок сборной Бразилии 23-летний Артур Рамос попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел 16 августа около 4 утра в небольшом городе Палафружель в Испании, сообщает Diari de Girona.

Бразильский полузащитник руководил своим Ferrari и зацепил бордюр. Его машину выбросило с дороги, и она врезалась в фонарный столб.

Ни Артур, ни кто-либо из пассажиров автомобиля не пострадали. Местная полиция заподозрила футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя. Тест показал результат 0,55 мг/л, что превышает установленную норму - 0,50 мг/л.

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В июне "Барселона" продала Артура в "Ювентус" за €72 млн.