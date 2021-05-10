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понедельник, 10 мая 2021 08:07

Пирло не собирается в отставку после позорного поражения от "Милана"

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Пирло не собирается в отставку после позорного поражения от &quot;Милана&quot;

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло не собирается добровольно покидать свою работу.

В последнем туре "старая синьора" потерпела разгромное поражение от "Милана" - 0:3 и рискует не сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Были убеждены, что сможем показать отличную игру. Но все оказалось совсем не так. Мы неплохо начали матч, но потеряли наш путь и получили вот такой результат.

Сейчас это сложно объяснить. Многие компоненты не работали.

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Когда проигрываешь такую ​​важную игру с счетом 0:3, это означает, что многое не сработало. Мне нужно провести анализ, а потом с холодной головой обсудить это с парнями.

Готов ли я уйти в отставку или задумывался об этом? Нет, я не пойду. Я принял эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности.

Впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне дают такую ​​возможность", - цитирует Пирло Football Italia.

После 35 туров "Ювентус" находится на пятом месте чемпионата Италии. Расстояние в "Наполи", который занимает четвертое место, составляет одно очко. "Милан" и "Аталанта" опережают команду Пирло на три пункта.

В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет против "Сассуоло".

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