Малиновский забил гол в матче с "Пармой"

Малиновский забивает едва ли не в каждом туре. Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил седьмой мяч в чемпионате Италии в выездном матче против "Пармы".

Руслан получил мяч в нескольких метрах от штрафной и неотразимо пробил в левый нижний угол ворот. Это седьмой гол Малиновского в чемпионате Италии. Также на его счету 10 голевых передач.

Сейчас идет первый тайм, счет в матче - 1:0 в пользу "Аталанты".

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"Аталанта" претендует на второе место в чемпионате Италии. Сейчас у команды 69 зачетных баллов. Сегодня в Милане состоится центральный матч тура, в котором "Милан" будет принимать "Ювентус".