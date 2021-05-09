"Милан" приблизил Пирло к отставке

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях победил "Ювентус" - 3:0. Что нужно знать об игре в Турине?

Команд не было кадровых проблем. Оба наставника могли рассчитывать на сильнейшие составы.

Осторожный первый тайм. Никто из соперников не хотел рисковать. Обе команды ждали ошибок от соперника. Здесь удача была на стороне гостей. Гол в конце первого тайма решил судьбу встречи.

Бледная игра "Ювентуса" в атаке. Хозяева ничего путного не могли создать впереди. Навесы и прострелы в борьбу, поиск Криштиану Роналду. С этим гости справлялись без проблем.

"Ювентус" проваливался в обороне и беззубо выглядел в атаке

Незаметный Роналду. Звездный португалец старался, но эффективность его действий была не велика.

Войцех Щесны оставил "Ювентус" в игре. В начале второго тайма арбитр поставил пенальти после просмотра видеоповтора. Польский вратарь отбил удар Франка Киссье.

Красивый гол Ребича. Хорватский футболист не оставил шансов Щесны дальним ударом. Если от минимального поражения "Ювентус" еще мог как-то спастись, то после гола Ребича все стало понятно. Хозяева выглядели абсолютно обреченными. "Милан" смог довести дело до разгрома.

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Очередное фиаско Пирло. "Ювентус" выглядел очень слабо и местами жалко. Провалы в обороне и беззубая игра в атаке. Есть индивидуальные действия игроков, но отсутствует командная игра. "Старая синьора" даже не боролась за скудетто и рискует не попасть в Лигу чемпионов. После разгрома от конкурента и принципиального соперника Пирло рискует остаться без работы уже в ближайшее время.

"Интер" досрочно завоевал чепониський титул. "Аталанта",Милан"," Наполи" и "Ювентус "борются за три путевки в Лигу чемпионов." Бергамаски"и" россонери "набрали по 72 очка. На два меньше у "Наполи" и на три у" Ювентуса ". В текущем туре "Аталанта" разгромила "Парму" - 5: 2, а" Наполи "оказался сильнее" Специю "-4:1.