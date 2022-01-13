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четверг, 13 января 2022 18:00

Пидручный не дотянул до медали на Кубке мира по биатлону

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Пидручный не дотянул до медали на Кубке мира по биатлону
Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: Вiathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге прошел мужской спринт на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

Украину представили пятеро спортсменов – Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

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Победу одержал Кентен Фийон-Майе из Франции. На втором месте – немец Бенедикт Долль. "Бронзу" получив Антон Смольский из Беларуси.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный, финишировавший седьмым. Цымбал – 17-й. На 22 месте пришел к финишу Прима.

Лидером командного зачета является француз Кентен Фийон-Майе, на втором месте его соотечественник Эмильен Жаклен. Замыкает тройку швед Себастьян Самуэльсон. Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный – 32-й.

15 января состоится мужская эстафета в рамках Кубка мира по биатлону.

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Дата
13
января

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