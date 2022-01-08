Украина не впечатлила а биатлонной смешанной эстафете

Дмитрий Пидручный был лучшим среди украинцев.Фото: Biathlon.com.ua

В немецком Оберхофе завершилась биатлонная смешанная эстафета. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми была команда Белоруссии, третьей – сборная Франции. Сборная Украины показала 10-й результат.

Сборная Украины неудачно начала эстафету. Артем Прима на стрельбе лежа сумел закрыть 5 мишеней только из 8 патронов, а затем ушел из стрельбища последним. В конце концов, Прима сумел передать эстафету 21-м.

Значительно улучшил ситуацию Дмитрий Пидручный. На двух стрельбищах Дмитрий использовал только 3 дополнительных патрона и переместил Украину на 10 место.

Падение снова началось на этапе Валентины Семеренко. Бывший лидер сборной Украины использовала три приложения патрона, но показала такую ​​ужасную скорость, что хоть и пришла десятой, но уступила самой быстрой спортсменке 1 минуту и ​​20 секунд.

Юлия Джима хорошо отстреляла лежа, но имела три упущения в стойке. В итоге – 10 место.

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Завтра в Оберхофе состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. В этом году у украинских биатлонистов нет никакой награды в сезоне.