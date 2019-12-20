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пятница, 20 декабря 2019 17:19

Пидгрушная не смогла побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

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Пидгрушная не смогла побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
Лучшая из украинок Елена Пидгрушная финишировала только 9-й в спринте. Фото: рейтер

Завершился второй соревновательный день в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке украинка Елена Пидгрушная показала 9-й результат.

Украинский показали еще худший результат. Дарья Блашка финишировала только 30-й, Юлия Джима -38-й, Вита Семеренко и Валя Семеренко - 50-й и 55-й соответственно.

Победу одержала Тирил Екгофф. Норвежка допустила один промах и финишировала с результатом 20: 27.0.

Второй стала француженка Жюстин Бреза. Биатлонистка заходила на штрафные круги и отстала от Экхофф на 6.2 секунды.

Бронзу завоевала Маркета Давыдова. Чешка была точная на рубежах, но ее скорость не позволила бороться за победу. Отставание от победительницы составило 20,5 секунды, сообщает "Спортарена"

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21 декабря Кубок мира по биатлону продолжится гонками преследования у мужчин и женщин.

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