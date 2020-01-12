Пидгрушная не смогла побороться за медали на этапе Кубка мира по биатлону

Елена Пидгрушная финишировала в конце второй десятки. Фото: с отрытых источников

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился масс-старт, в котором победила финка Кайса Макарайнен с результатом 39: 58.9.

В тройку лучших вошли также норвежки Тирил Экхофф (+30.2) и Марти Олсби Ройселанд (+35.0), которые заняли второе и третье места соответственно.

Единственная представительница Украины в этой гонке Елена Пидгрушная финишировала 18-й, допустив шесть промахов по ходу дистанции. Она проиграла Макарайнен 2: 26.6, сообщает "Спортарена"

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12 января в 15:30 также состоится мужской масс-старт, в котором Украина будут представлять Артем Прима и Дмитрий Пидручный.