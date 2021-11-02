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вторник, 02 ноября 2021 10:21

Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии

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Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Макс Кілман проводить другий сезон в АПЛ. Фото: Twitter.com/wolves

Украинский защитник английского "Вулверхэмптона" 24-летний Макс Килман забил первый гол в АПЛ.

В матче десятого тура чемпионата Англии команда украинца дома победила "Эвертон" – 2:1.

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Килман открыл счет в матче. В средине первого тайма центральный защитник хозяев удачно сыграл во время углового и головой забил свой первый гол в АПЛ.

Макс Килман в мае 2021 года получил украинское гражданство. У родителей Килмана украинское происхождение. Но пока вызова в национальную сборную футболист не получал.

11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии, а через пять дней проведет решающий матч отбора Кубка мира против Боснии.

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