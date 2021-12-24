Петракову на заметку. Украинский футболист стал лучшим игроком Чехии

Украинский защитник пражской "Славии" 26-летний Тарас Качараба получил признание в Чехии.

Бывший защитник "Шахтера" признан лучшим игроком местной лиги по данным аналитического портала InStat, сообщает "24 канал".

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За "Славию" в нынешнем первенстве Качараба провел 14 матчей, и его средняя оценка от InStat составляет 263 балла.

Это почти на десять пунктов больше, чем у ближайших преследователей – выступающих за "Спарту" полузащитника Лукаша Гараслина и защитника Давида Ганцко.

Тарас Качараба воспитанник "Карпат". Выступал за "Шахтер" и "Звезду". С 2018 в Чехии.

В 2021 году дебютировал за национальную сборную Украины. Он вышел в старте на товарищеский матч против Чехии.

В текущем чемпионате Чехии провел 14 матчей и забил один гол. Также сыграл два матча в квалификации Лиги чемпионов и еще пять игр на групповом этапе Лиги конференций. Еще один матч он провел в Кубке Чехии.

При этом Качараба выступает в "Славии" на правах аренды. Права на него принадлежат "Словану". Аренда истекает 31 декабря 2021 года. А контракт со "Слованом" – 30 июля 2022 года. Transfermartk оценивает игрока в €800 тыс.