Петраков в ситуации с Малиновским поступил эгоистично и глупо – экс-игрок

Петраков поступил эгоистично с Малиновским. Фото: Reuters

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о непопадании Руслана Малиновского в заявку на матчи квалификации Кубка мира-2022. Игрока после публичного конфликта решил не вызывать тренер Александр Петраков.

"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять почему не вызван Малиновский?

Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение.

Нелогично, эгоистично, глупо", – написал Левченко.

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Ранее Петраков и Малиновский публично поссорились через прессу. Сначала тренер сказал, что игроку не понравилось его решение оставит в запасе на матчи из Казахстаном и Францией и он уехал накануне матча с Чехией. Руслан ответил, что Петраков рассказал всем о том, что Малиновский не подходит для его игровой схемы, забыв сообщить об этом самому футболисту.