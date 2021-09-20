Петраков в ситуации с Малиновским поступил эгоистично и глупо – экс-игрок

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 927
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1485
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29376
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1701
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3285
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23679
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1872
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4149
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
5
7
5
10
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Видео
Все видео
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"
"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"
Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу
Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу
Подарок от бывшего лидера: "Динамо" победило "Александрию" в скандальном матче
Подарок от бывшего лидера: "Динамо" победило "Александрию" в скандальном матче
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2412
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1098
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 738
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 693
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 36
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
понедельник, 20 сентября 2021 16:19

Петраков в ситуации с Малиновским поступил эгоистично и глупо – экс-игрок

  Комментировать
Петраков в ситуации с Малиновским поступил эгоистично и глупо – экс-игрок
Петраков поступил эгоистично с Малиновским. Фото: Reuters

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о непопадании Руслана Малиновского в заявку на матчи квалификации Кубка мира-2022. Игрока после публичного конфликта решил не вызывать тренер Александр Петраков.

"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять почему не вызван Малиновский?

Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение.

Нелогично, эгоистично, глупо", – написал Левченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Малиновского будет не хватать сборной Украины" - Соболь

Ранее Петраков и Малиновский публично поссорились через прессу. Сначала тренер сказал, что игроку не понравилось его решение оставит в запасе на матчи из Казахстаном и Францией и он уехал накануне матча с Чехией. Руслан ответил, что Петраков рассказал всем о том, что Малиновский не подходит для его игровой схемы, забыв сообщить об этом самому футболисту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Петраков в ситуации с Малиновским поступил эгоистично и глупо – экс-игрок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 8343
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 7623
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5355
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 4878
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 3816
Спорт
"Металлист" готовится подписать первого британца
"Металлист" готовится подписать первого британца Просмотров: 99
Братья Кличко рассказали, сколько раз им предлагали сменить гражданство
Братья Кличко рассказали, сколько раз им предлагали сменить гражданство Просмотров: 270
Как Месси ссорился с тренерами
Как Месси ссорился с тренерами
 Просмотров: 243
Свитолина смогла удержать четвертую позицию в мировом рейтинге
Свитолина смогла удержать четвертую позицию в мировом рейтинге Просмотров: 72
Роналду обманули на серьезную сумму
Роналду обманули на серьезную сумму Просмотров: 378
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
Голосов: 110
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть