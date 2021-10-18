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понедельник, 18 октября 2021 13:02

Петраков сегодня показывает результат не хуже, чем Шевченко - Павлюк

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Петраков сегодня показывает результат не хуже, чем Шевченко - Павлюк
Руководитель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк: "Сегодня Петраков в сложный момент принял команду и показывает не худший результат, чем был при Шевченко". Фото: UA-Football

Руководитель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк высказался в поддержку тренерского штаба Александра Петракова.

По словам функционера критика украинской сборной со стороны российского комментатора и экс-футболиста Максима Калиниченко может быть продиктована разве что завистью.

"Прежде всего, мы, конечно, желаем нашей сборной победы в каждом матче, потому что это наша, родная сборная, и иначе быть не может.

По поводу комментария Калиниченко - скажу откровенно: столько, сколько делает Павелко для сборной Украины, не делал ни один предыдущий руководитель ассоциации. Это 100%, это все видят. И условия на сегодняшний день самые лучшие. За все время сколько существует УАФ - сегодня все условия есть для развития наших сборных, всех категорий: и женщин, и детей, и юношей, и девушек, и национальной сборной. Калиниченко совсем не ориентируется, как и чем живет наша сборная. А я могу точно сказать, что мы должны гордиться таким руководителем.

И не только в части сборной, но и вообще в развитии футбола. Ведь игра сборной это - вершина пирамиды всего футбольного сообщества, его работы. Работы в футбольной среде. И то, что сегодня делается - думаю, не за горами то время, когда мы будем иметь еще лучшие результаты. Потому что это кропотливая работа, не на год, а на десятилетия. Это строительство инфраструктуры, развитие детского футбола, организационное, материальное обеспечение и сегодня мы имеем гораздо лучшие условия, чем они были раньше.

Калиниченко, насколько мне известно, ничего не сделал для футбольной жизни, кроме того, что когда-то играл. Сегодня Петраков в сложный момент принял команду и показывает не худший результат, чем был при Шевченко, подтягивает молодых, и я считаю, что мы на правильном пути.

А критикуют (из РФ - ред), потому что, видимо, завидуют... надо не обращать внимания и двигаться вперед. Это спорт, где без поражений не бывает побед", - сказал Павлюк.

Экс-футболист Калиниченко накануне прогнозировал украинской команде "невыход" на ЧМ. Он живет в РФ и играл за московский "Спартак". Критиковать украинскую сборную резко начал после ничьей нашей команды с Боснией и Герцеговиной, по итогам которой Украина удержала вторую позицию в своей отборочной группе.

Следующий матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 16 ноября.

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Дата
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