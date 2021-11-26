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пятница, 26 ноября 2021 19:05

Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира

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Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков остался доволен жеребьевкой стыковых матчей Кубка мира.

Первым соперником украинцев станет Шотландия. В случае прохода в следующий раунд национальная команда сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.

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"Хорошая жеребьевка для нас. Я умолял Бога, чтобы не попали Италия и Португалия. Хорошие британские команды, я хотел этих соперников...

Любопытно будет сыграть. Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще дома сыграли, то вообще бы была фантастика", – сказал Петраков в комментарии каналу vZbirna.

Первый матч состоится 24 марта 2022 года, а 29 марта – финальный раунд стыковых матчей.

По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022 вышли десять команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.

Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Францию.

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