Петраков не будет долго тренировать сборную Украины - Цыганик

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Наставник юношеской сборной Украины 64-летний Александр Петраков не задержится долго во главе национальной команды.

Победитель молодежного Кубка мира уступит пост Сергею Реброву сразу после того, как он разорвет контракт с "Аль-Айон", сообщил журналист Игорь Цыганик.

"Были шансы, что Ребров согласует свой "развод" с" Аль-Айном ". И они еще остаются. До сих пор продолжаются переговоры. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия клуба. Есть шанс, что он в ближайшее время расторгнет контракт. Если этого не произойдет, то завтра и.о. главного тренера станет Петраков.

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В любом случае Ребров будет тренером сборной Украины, как только решит все вопросы со своим нынешним клубом. Петраков работать до тех пор, пока Ребров не разорвет контракт с "Аль-Айном". Александр будет готов достаточно легко уступить свое место и вернуться к работе с юношеской сборной", - заявил журналист в своей авторской программе "Цыганик Live "на Youtube.

1 сентября сборная Украины сыграет в матче четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана. Через три дня будет принимать Францию. Национальная команда занимает третье место в отборочной группе. Только победитель получает прямую путевку на Кубок мира в Катар. 31 июля Андрей Шевченко покинул сборную Украины. Наставник не захотел продлевать контракт с УАФ.