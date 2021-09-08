Петраков назвал игрока, который дебютирует в матче против Чехии

Защитник пражской "Славии" 25-летний Тарас Качараба дебютирует в составе сборной Украины в товарищеском матче против Чехии.

Наставник украинцев Александр Петраков планирует дать центральному защитнику шанс.

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"Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную - сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу вызвал в сборную", - сказал Петраков в эфире "Футбол NEWS".

Тарас Качараба является воспитанником закарпатского футбола. Играл на юношеском уровне за "Карпаты" и "Шахтер". На профессиональном уровне защищал цвета "Говерлы" и "Звезды". С 2018 года выступает в Чехии. Сначала играл за "Слован", а с 2021-го выступает за "Славию".

Матч Чехия - Украина начнется в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.