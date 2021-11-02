Петраков нашел замену Миколенко

Защитника "Шахтера" 22-летнего Виктора Корниенко вызвали в сборную Украины.
Корниенко переведен из резервного списка в национальную команду, сообщает УАФ.
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Причиной такого решения стала травма левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко, выбывшего минимум на две недели и рискующего пропустить матчи сборной Украины в ноябре.
В активе Корниенко один матч в составе национальной команды. Защитник "Шахтера" сыграл товарищеский матч против Чехии, где забил гол.
11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч против Болгарии, а через пять дней в гостях померяются с силами с Боснией.
В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Опережая финнов и боснийцев на одно и два очка соответственно, но соперники имеют на одну игру меньше.
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