Петраков ещё раз сказал о Малиновском

Петраков вызвал всех сильнейших. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского матча со сборной Болгарии и официального против Боснии и Герцеговины.

- Сколько замен будет в матче с Болгарией?

– Контрольная игра, шесть замен.

- В каком состоянии Ярмоленко и планируете ли ротацию на игру с Болгарией?

– Ярмоленко здоров, мы готовимся к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.

- Вы вернули Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?

– Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.

- Миколенко пропускает этот сбор. Можем ли мы увидеть Зинченко на позиции левого защитника?

– Я подумаю над этим вопросом.

- Какой расчет на Корниенко? Замена или он готов максимально содействовать команде?

– Я не могу так обсуждать и говорить о своем игроке. На ротацию или замену... Увидим. Еще есть тренировки, будем смотреть на тренировках. Я рассчитываю на всех ребят, которые приехали.

– В какой момент поняли, что хотите пригласить Гармаша?

– Гармаш хорошо играет в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. На какой позиции? Увидим. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю с юношества, так что увидим, чем он будет полезен сборной.

- Есть ли дополнительным преимуществом то, что мы готовимся только одному матчу, в то время, как наши соперники – к двум?

– Не могу ответить, пусть это будет проблемой тренеров сборной Финляндии, Боснии. Они же тоже пропускали. Все зеркально. Кто-то там не играл, кто-то сейчас не играет. Мы готовимся к своим играм.

- Не беспокоит ли вас отсутствие игровой практики у Пятова? На кого будете делать ставку в матче года?

– Посмотрим, есть тренировочные занятия. У меня есть тренер вратарей – Вячеслав Кернозенко. Я советуюсь со своими помощниками, мы всегда все делаем вместе. Но решения принимаю я. Время еще есть.

- Есть ли Петряк в расширенном списке?

– Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют – есть в нашем расширенном списке. Будет так играть – будет в сборной.

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16 ноября сборная Украины сыграет решающий матч отборочного цикла за право поехать на Кубок мира в Катаре. Наша сборная сыграет на выезде против команды Боснии и Герцеговины.