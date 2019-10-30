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среда, 30 октября 2019 13:55

"Песня "Убей серба" посвящается сербским наемникам на Донбассе" – заявление ультрас "Динамо"

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&quot;Песня &quot;Убей серба&quot; посвящается сербским наемникам на Донбассе&quot; – заявление ультрас &quot;Динамо&quot;
Фанаты "Динамо" дружат из коллегами из Хорватии. Последние были на матче с "Копенгагеном" и во Львове на игре Украина – Сербия

Ультрас "Динамо" WBC выступили с официальным заявлением по поводу письма посла Украины в Сербии Александра Александровича в СБУ, ГПУ и полицию о жалобах сербских СМИ на песню ультрас киевлян "Ubij Srbina" (убей серба).

"Вызывает искреннее удивление то, что не разобравшись в ситуации, заявления украинским правоохранительным органам пишет именно посольство Украины, вместо того чтобы реагировать на антиукраинские проявления на сербских стадионах и европейских спортивных соревнованиях в виде флагов террористической пророссийской группировки ДНР и общую поддержку российской агрессии и политики Путина против Украины в сербском обществе". Об этом сообщает "Трибуна".

"Скандирование и песни "про москалей", которые в силу исторических взаимоотношений между Украиной и Россией уже давно стали неотъемлемой частью репертуара трибуны ультрас "Динамо", как и украинским народным фольклором в общем, касаются враждебно настроенных к Украине граждан России.

Так же и со скандированием "о сербах", которое адресовано тем представителям сербского народа, которые воюют в составе террористических группировок ДНР и ЛНР и поддерживают подобные действия и военные преступления пророссийских террористов внутри Сербии.

Хотим отметить, что по данным украинских дипломатов только по состоянию на ноябрь 2017 года в Украине воевали около 300 сербских наемников. С тех пор их количество только увеличилось. Вместе с тем сербские власти и судебная система фактически закрывает глаза на такие действия свои граждан.

В частности, сербских наемников и террористов местные суды наказывают условными приговорами. Вместе с тем, во всем цивилизованном мире в отношении террористов действует один принцип – их ликвидируют. Именно к этому мы и призываем.

Поэтому мы рады, что наше скандирование привлечет внимание сербского общества и власти к этой проблеме.

Всегда находясь в авангарде национальной борьбы, мы, фанаты "Динамо", никогда не отступим от своих принципов и убеждений. Время называть вещи своими именами.

Люди, которые с оружием в руках, будь то боевое оружие, или информационное, готовы уничтожать Украину – враги", – сказано в официальном обращении ультрас "Динамо" WBC.

Ранее УАФ и Федерация футбола Сербии отказались от квот на гостевых билеты на очных матчах сборных в квалификации Евро-2020 по соображениям безопасности, чтобы избежать конфликтов между болельщиками.

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Сборные Сербии и Украины оказались в одной группе отбора к Евро-2020. В первом матче во Львове Украина победила - 5 0. 17 ноября команды сыграют ответный матч в Белграде.

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