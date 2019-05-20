Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

В мае 1978-го в Белграде, тогдашней столице Югославии, состоялся 2-й чемпионат мира по боксу, организованный Международной ассоциацией любительского бокса - AIBA. 20 мая уроженец Херсонской области Виктор Савченко стал первым в истории украинским боксером, кто стал чемпионом мира среди любителей.

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1978-го лидер сборной СССР в весовой категории до 71 кг, бронзовый призер Олимпийских игр 1976-го в Монреале, Канада, Виктор Савченко полностью сосредоточился на подготовке к чемпионату мира. С этой целью даже не стартовал на чемпионате Советского Союза. И это принесло свои плоды.

Виктор Савченко легко прошел Джорджа Кабуто из Уганды и турка Эрола Кологлу. А в полуфинале его ждала встреча с принципиальным противником из Польши Ежи Рыбицким, действующим олимпийским чемпионом. В полуфинале Игр в Монреале Савченко уступил поляку, а через год на той же стадии чемпионата Европы в Галле, Германия, взял реванш. В этот раз Савченко брутально нокаутировал Рыбицкого уже в первом раунде. После удара украинца поляк потерял сознание и пришел в себя только в больнице. А через 2 дня Савченко победил кубинца Луиса Фелипе Мартинеса - 3:2 и завоевал "золото" чемпионата мира.

После удара украинца поляк потерял сознание и пришел в себя только в больнице

- Виктор Савченко был сильнейшим боксером тех времен, - вспоминает бывший его соперник, чемпион Европы 1977-го, львовянин Леонид Шапошников, 68 лет. - Ему было все равно, с кем драться - из средневесами или полутяжеловесами. У него был нокаутирующий удар с двух рук.

Виктор Савченко - единственный украинский боксер, который в советский период стал двукратным призером Олимпийских игр. 1976-го в Монреале он стал третьим в весе до 71 кг, а 1980-го в Москве - вторым в весе до 75 кг.