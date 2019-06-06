Первый бой 7-летнего сына Ломаченко

Толя Ломаченко продолжает семейную династию

7-летний Толя, сын известного украинского боксера Василия Ломаченко, начал боксерскую карьеру, продолжая семейную династию.



В свои 7 лет Анатолий Ломаченко провел первый поединок в том же зале в Белгород-Днестровском, где когда-то начинал карьеру и его отец-чемпион. На видео Ломаченко-младший – в красной майке. Официальный результат первого поединка Толи пока не обнародован.

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Василий Ломаченко - украинский боксер, победитель Олимпиады 2008-го и 2012-го. Обладатель пояса WBA, WBO в легком весе.