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суббота, 27 ноября 2021 18:12

Первую гонку биатлонного сезона выиграл сенсационный норвежец

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Первую гонку биатлонного сезона выиграл сенсационный норвежец
Легрейд в прошлом году проиграл Кубок в последней гонке. Фото: РИА "Новости"

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Тарьей Бё. Третьим стал француз Симон Дестьё. Призёры допустили по два промаха, добавив к своему итоговому времени по две минуты.

Лучшим среди украинцев был Антон Дудченко – 22 место. Дмитрий Пидручный пришел 28-ым. За пределами зачетной зоны финишировали дебютант Денис Насыко – 41 место, Богдан Цымбал – 57-ое и Андрей Доценко – 77-ое.

Ранее женскую индивидуальную гонку выиграла чешка Маркета Давыдова.

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Завтра в Эстерсунде пройдут спринтерские гонки в мужчин и женщин. В прошлом году Большой хрустальный глобус выиграли норвежцы Йоханнес Бьо и Тириль Экхофф.

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