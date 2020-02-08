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суббота, 08 февраля 2020 09:11

Первое место в группе. Теннисная сборная Украины разгромила Хорватию

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Первое место в группе. Теннисная сборная Украины разгромила Хорватию
Элина Свитолина разобралась из соперницей в трех сетах. Фото Рейтер.

Теннисная сборная Украины заняла первое место в группе А Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации - неофициальном чемпионате мира среди женских команд. После победы над Болгарией со счетом 3:0, украинки не оставили никаких шансов и Хорватии.

В одиночных матчах Даяна Ястремская победила Лею Боскович - 6:4, 6:4, а Элина Свитолина принесла досрочную победу, обыграв лидера хорватской команды Яну Фетт в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:1. Эффектную точку поставила пара Марта Костюк и Катарина Завацкая, обыгравшие Антонии Ружич и Тару Вюрт - 6:4, 6:3. Сообщает "Террикон".

Таким образом, Украины заняла первое место в группе А и в стыковом матче поспорят с хозяйками зонального турнира командой Эстонии, которые неожиданно стали вторыми в группе В. Поединки пройдут на центральном корте. Другую пару составили Италия и Хорватия.

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Победители стыковых матчей сыграют в плей-офф Мировой группы.

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