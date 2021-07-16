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пятница, 16 июля 2021 12:47

Первая украинка готовится покорить гору-убийцу

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Первая украинка готовится покорить гору-убийцу

Первая украинка на Эвересте Ирина Галай готовится к восхождению на К2 - вторую вершину в мире, считается гораздо сложнее, чем Джомолунгма. Высота К2 - 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев.

Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента.
Мы позвонили Ирине в базовой лагерь (С2), расположенный на высоте 6700 метров. Об этом пишет "Чемпион".

"Готовилась к этому восхождение много лет. К2 считается самой сложной и опасной вершиной в мире. Эверест стал очень коммерческим. А подняться на К2 могут только профессионалы. Если ты не имеешь успешного опыта прохождения технических маршрутов, здесь тебе нечего делать. Среди альпинистов намного круче подняться на К2, чем на Эверест. Просто широкой общественности мало что знает о К2. Наше восхождение на эту вершину - один из шагов, чтобы это изменить.

На Эвересте нет даже 10 процентов сложности маршрута, которые есть на К2. Здесь сложности начинаются уже в базовом лагере. Тяжелые технические маршруты и гораздо более строгий климат. Горы здесь коля как иглы. К2 для меня - мистическая вершина. При этом она мне очень нравится. Люблю горы, которые имеют такой замечательный пик. К2 меня мотивирует больше, чем Эверест, ведь к ней было очень трудно подобраться. Постоянно что-то мешало. В прошлом году пандемия. До этого - еще что-то. Поэтому очень рада сейчас нахожусь здесь, в базовом лагере.

К сожалению, действительно очень много людей закончили здесь свою жизнь. Не могу сказать, что я не обращаю на это внимание. Но это меня точно не останавливает. У каждого своя история. Но на К2 точно нужно быть очень осторожным. Я это прекрасно понимаю".

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В мае 1994 года 33-летняя Элисон Харгривс из Великобритании стала первой женщиной, в одиночку без кислородной маски достигла вершины Эвереста. В августе 1995 года она погибла во время спуска с К2.

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