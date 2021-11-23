Первая ракетка мира выходит замуж за фаната "Ливерпуля"

Первая ракетка мира австралийка 25-летняя Эшли Барти выходит замуж.
Избранником Барти стал австралийский гольфист 30-летний Гарри Киссиком.
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Пара познакомилась в 2016 году. Гарри – фанат футбольного клуба "Ливерпуль".
"Будущий муж", — прокомментировала Эшли общее фото в Instagram, добавив пиктограммы кольца и сердца.
Эшли Барти – австралийская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде. Финалистка всех четырех турниров Большого шлема в парном разряде. Победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде. Победительница 24 турниров WTA. Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в миксте.
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