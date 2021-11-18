Определилась победительница Итогового турнира

Испанская теннисистка 28-летняя Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA.
В финале Мугуруса в двух сетах победила эстонку Анетт Контавейт -6:3, 7:5
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Первая партия была лёгкой на испанки. Она спокойно защищала свою подачу и взяла два брейка. Второй сет прошёл в борьбе. Судьба партии и матча решалась на тайбрейке, где снова была сильнее Мугуруса.
Мугуруса является первой испанкой в истории, победившей на Итоговом турнире WTA. В обновленном рейтинге Гарбине поднимется на третью позицию.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина побеждала на Итоговом турнире в 2018 году.
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