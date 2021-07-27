Осака не сможет выиграть домашнюю Олимпиаду

Вторая ракетка мира 23-летняя Наоми Осака покидает Олимпиаду в Токио.
Японка вылетела во втором круге соревнований. Осака проиграла Маркете Вондроушовий из Чехии - 1:6, 4:6.
Первую партию Осака отдала без сопротивления. Во втором сете пыталась вернуться в игру, но в итоге проиграла и покинула турнир.
В 1/4 финала Вондроушова будет соревноваться против Паулы Бадосы из Испании или Нади Подорошки из Аргентины.
Ранее турнир покинула первая сеяная Эшли Барти.
Среди украинок на Олимпиаде из теннисисток остались сестры Киченок и Элина Свитолина.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.
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