Сестры Киченок вышли в 1/4 теннисного турнира на Олимпиаде

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного теннисного турнира на Олимпиаде.
Сестры Киченок во втором круге турнира в Японии победили итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини - 7:6, 6:2.
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Матч длился почти два часа.
Если в первом сете была борьба на корте, то во второй партии украинки легко смогли победить и пройти в 1/4 финала.
В 1/4 финала сестры Киченок сыграют против россиянок Вероники Кудерметовой и Елены Весниной. Игра запланирована на 27 июля.
В парном разряде другие украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге.
Сборная Украины на соревнованиях в Токио одержала две бронзовые награды.
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