Сестры Киченок вышли в 1/4 теннисного турнира на Олимпиаде

Сестры Киченок преодолели уже два круга на Олимпиаде. Фото: Weibo

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного теннисного турнира на Олимпиаде.

Сестры Киченок во втором круге турнира в Японии победили итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини - 7:6, 6:2.

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Матч длился почти два часа.

Если в первом сете была борьба на корте, то во второй партии украинки легко смогли победить и пройти в 1/4 финала.

В 1/4 финала сестры Киченок сыграют против россиянок Вероники Кудерметовой и Елены Весниной. Игра запланирована на 27 июля. В парном разряде другие украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге. Сборная Украины на соревнованиях в Токио одержала две бронзовые награды.