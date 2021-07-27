Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС

Рауль Руидас с 2018 играет в МЛС. Фото: Instagram.com/raulruidiazm

Перуанский форвард 30-летний Рауль Руидас забил красивый гол в МЛС.

Футбольные клубы "Остин" и "Сиэтл Саундерс" встретились на стадионе "Q2" в рамках очередного тура МЛС.

Победу одержали гости благодаря голу в середине второго тайма.

Руидиас вышел на замену в начале второго тайма. Именно он помог своей команде стать триумфатором матча. Рауль подхватил сферу на половине поля оппонента и по невероятной траектории запустил мяч за шиворот голкиперу "Остина".

"Остин" замыкает турнирную таблицу Западной конференции. "Сиэтл" лидирует в таблице имея 32 очка. Рауль Риидиас выступал в командах Канады, Чили и Бразилии. В МЛС играет с 2018 года. В составе сборной Перу имеет 44 матча.