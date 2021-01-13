Перспективным форвардом "Руха" заинтересовалось еще несколько зарубежных клубов

Николай Кухаревич заявил о себе в этом сезоне. Фото "Рух"

Переговоры между "Рухом" и "Андерлехтом" по 19-летнему Николаю Кухаревичу могут быть завершены на этой неделе, сообщает Meta-ratings.

У львовского клуба есть еще несколько предложений от зарубежных клубов по футболисту.

Кухаревич пока что находится на сборах с "Рухом".

Ранее сообщалось, что Кухаревич перейдет в "Андерлехт" бесплатно. "Рух" получит процент от следующей продажи. Николай будет до лета играть за львовян на правах аренды.

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В нынешнем сезоне Кухаревич сыграл 12 матчей, забил 1 мяч. Еще 3 голами он отличился в матчах за молодежную сборную.