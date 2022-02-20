Переживает за Свитолину. Легенда мирового тенниса поддержала Украину

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Легендарная теннисистка американка Мартина Навратилова поддержала Украину и первую ракетку страны Элину Светолину из-за возможного вторжения России.

Навратилова переживает за лучшую украинскую теннисистку.

"Не могу представить, как же испугана должна быть Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину", — написала Навратилова у себя в Twitter.

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Имя Навратиловой было запрещено упоминать в СССР после переезда ее на Запад из тогдашней Чехословакии в 1975 году.

Навратилова — рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке мирового теннисного рейтинга, которая 59 раз побеждала на турнирах "Большого шлема".

В текущем рейтинге мировых теннисисток Свитолина занимает 15 место.