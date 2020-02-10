Перелом руки Далакяна подтвердился

Артем Далакян победил своего соперника решением судей. Фото: "Union Boxing Promotion"

В субботу чемпион мира WBA в флайвейте (до 50,8 кг) Артем Далакян отстоял титул, победив решением судей венесуэльца Хосбере Переса.

Сразу после боя его промоутер Юрий Рубан заявил, что украинец уже во втором раунде повредил руку. Пресс-служба компании Union Boxing Promotion попросила уточнить характер травмы Артема.

"К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука, - сообщил Юрий Рубан. - Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь в течение 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Ближайшие недели будет восстанавливать руку. Когда будем четко понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов".

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Артем Далакян - украинский боксер, действующий чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе. В 2018 году в Инглвуде,Калифорния, Артем завоевал вакантный титул чемпиона WBA в легчайшем весе, выиграв бой у американца Брайана Вилория. Уже четвертый раз защищает пояс.