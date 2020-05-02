Переход в российский клуб – моя самая большая ошибка – Селезнев

До перехода в "Бурсаспор" Селезнев выступал за "Малагу". Фото "Бурсаспор"

Футболист турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал, почеу записал ролик в поддержку бизнесмена Григория Козловского на украинском языке.

– Потому что это в поддержку Григория Козловского. Я знаю, как он относится к Украине. Мой украинский не идеальный, но я нормально на нем разговариваю. Я просто не понимаю, когда людей делят по языковому признаку. Для меня непонятно чуть другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины.

А язык, куда пришел, куда ушел, куда зашел – для меня это не совсем правильно. Я мыслю по-другому. Для Украины я сделал немало, поэтому я украинец. Даже языком меня не возьмешь. Просто были вот эти приколы про "семью кормить", обвинения некоторых людей, что я не украинец, что семью на Майдане расстреляют. Попробуй, расстреляй. За что? За то, что мне надо было деньги достать? За то, что у меня полтора миллиона нет? Я иногда начинаю чуть заводиться, это не совсем правильно. Но мне никто не может сказать слово, что я не украинец. Я больше украинец, чем половина украинцев.

Селезнев рассказал, как восприняли его переход в российскую "Кубань" экс-игроки "Днепра" – Зозуля, Лаштувка и Федецкий.

– Это был мой выбор. Или я должен перед кем-то отчитываться, куда мне уходить? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю. Я не знаю, как они восприняли. У них спросите. Мне слова никто не говорил. Давайте не будем о "Кубани", это одна из самых больших моих ошибок в жизни. Надо было думать головой, – сказал Селезнев в прямом эфире в инстаграме Tribuna.com.

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В нынешнем первенстве Турции среди команд первой лиги Селезнев сыграл 22 матча, в которых забил 8 мячей.