Пеле считал Блохина легкоатлетом

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1973 и 1974 годах "Золотой мяч" снова выигрывал Йохан Кройфф. А 1975 - первый украинский футболист Олег Блохин.

Когда у Пеле спросили про уровень игры Олега Блохина, он ответил: "Я не разбираюсь в легкой атлетике".

Для главного футболиста в истории игра киевского "Динамо" была непонятна. Огромные люди с каменными мышцами, тотальная дисциплина, лютый прессинг и строго утилитарная задача – победа любой ценой. Без всякого налета элегантности, – пишет "Трибуна".

Непонятно правда, что плохого в легкой атлетике. Мать Блохина круто прыгала в длину и через барьеры, пять раз выигрывала чемпионат СССР, а под конец карьеры получила звание заслуженного мастера спорта. Олег поначалу тоже занимался, но отец отправил в футбол.

В 1962 году Блохину было 10, и отец привел его в школу "Динамо". Там тренировал его знакомый Владимир Леонидов (Блохин-старший и Леонидов раньше вместе работали инструкторами в киевском городском совете "Динамо"). Леонидову Олег понравился сразу: "На вступительных он очень легко убежал от всех на 40-метровой дистанции и сильнее всех лупанул по воротам. Я был в шоке".

Пацаны, игравшие вместе с Олегом за детскую команду, считали его блатным из-за знакомства тренера с отцом, но Блохин не слушал: улетал от защитников и забивал голы, хотя был самым маленьким и худым в команде.

Как-то на матч молодежного "Динамо" пришел Михаил Семичастный (многократный чемпион СССР в составе "Динамо" и ЦДКА), он тогда работал в центральном комитете "Динамо". Их диалог с Леонидовым:

– Очень интересный паренек. Очень!

– Фамилия этого мальчика Блохин. Мне многие коллеги говорят, что не получится из него хорошего футболиста – не боец, дескать.

– Не слушай ты их. Из такого может получиться отменный футболист!

После игры Семичастный рассказал о Блохине Виктору Маслову (на фото), который тогда тренировал первую команду киевского "Динамо", и записал имя парня в блокнот.

Пацаны, игравшие вместе с Олегом за детскую команду, считали его блатным из-за знакомства тренера с отцом

В 1972-м киевское "Динамо" тренировал Александр Севидов. В 70-80-х он по разу выигрывал чемпионат с киевским и московским "Динамо", а еще дважды выходил в полуфинал Кубка кубков (с московским клубом). В первом туре чемпионата киевляне играли с "Зарей" из Ворошиловграда и проиграли, а основной нападающий Хмельницкий получил жесткую травму. Блохину тогда было 19, но он бежал быстрее всех в команде и вообще удивлял уверенностью. В команде никто не спорил по поводу 11 номера, который он выбрал.

В книге "Футбол на всю жизнь" Блохин вспоминал, как перед вторым туром (ростовский СКА в гостях) Севидов подозвал его и сказал: "Заменишь Хмельницкого и будешь забегать за спину защите, а там решай момент. Полузащита будет играть на тебя".

Центральные полузащитники "Динамо" выполнили установку и пять раз выводили Блохина один на один, но тот бил мимо. "Динамо" все равно выиграло, а Блохин помог в следующей игре с "Карпатами" – гол Олега спас Киев. Еще через тур он сделал дубль в ворота минского "Динамо" – и влетел в основу.

В одном из матчей Блохина увидел Никита Симонян. Он воскликнул: "Этот парень побьет все наши рекорды!"

В том сезоне молодой Блохин забил 14 раз – больше всех в чемпионате – и стал главной надеждой советского футбола, хотя титул лучшего игрока все равно вручили Евгению Ловчеву.

В следующем сезоне Блохин вообще перестал замечать защитников, опять забил больше всех в чемпионате и стал лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол". Но "Динамо" снова ничего не выиграло: все титулы ушли "Арарату" – и Севидова отправили в отставку. Блохин расстроился: Севидов бережно приближал Олега к основному составу и боролся с разрывающей энергичностью парня. Он несколько раз удерживал его от попыток уйти в другой клуб и спасал от переутомленности.

Весной 1971-го Олег приехал из молодежной сборной СССР, на осмотре врач киевского "Динамо" заметил у Блохина переутомление и посоветовал пару дней отдохнуть, сходить в баню, но игрок не послушался. На следующее утро он стоял в строю на тренировке и впивался острым взглядом в тренера. Севидов увидел его не сразу.

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А ты почему здесь? – спросил Севидов. – Тебя Ваня Жутник в парилке ждет.

– Пойду после тренировки.

– Нет, Олег, пойдешь не после, а вместо. Потренироваться ты еще успеешь.

В конце 1973-го вместо Севидова назначили Валерия Лобановского. Он очень уважал футбол, который строился на сумасшедшем прессинге и четкости командных движений.

К следующему сезону команда впитала идеи нового тренера и выиграла все в СССР, а Блохин снова стал лучшим бомбардиром (20 мячей – повторение рекорда чемпионата). После того сезона вратарь "Динамо" Евгений Рудаков признавался: "Мне повезло, что Олег играет в одной команде со мной, иначе бы я пропускал больше".

Сезон-1975 для Блохина и киевского "Динамо" получился легендарным. Лобановский гениально докрутил в "Динамо" все механизмы, а многие лидеры вышли на лучший уровень в жизни.

Президент УЕФА Артемио Франки вручает "Золотой мяч" Блохину. Фото РИА "Новости"

"Нагрузки повысились раз в пять. Объем, интенсивность, скорость, атлетизм. У меня, например, да, впрочем, и у многих других динамовцев начали сильно болеть мышцы спины, которые раньше никогда так не нагружались", – вспоминал Блохин.

Базилевич и Лобановский где-то доставали записи игр голландцев и на тренировках вкручивали законы тотального футбола. Они заставляли команду синхронно перемещаться и много работали над перестроениями и резкими переходами из защиты в атаку.

В том году они проиграли только Кубок СССР, а все остальное (Кубок кубков, чемпионат СССР и Суперкубок УЕФА) выиграли в блестящем стиле. Команда Лобановского неслась, словно идеальный танк, а Блохин в нем был пушкой.

Его аритмичный бег, рваный дриблинг и атомный рывок порвали воображение почти всех

В чемпионате он забил на два мяча меньше, чем в прошлом году, но все равно стал лучшим бомбардиром и привел "Динамо" к победе.

В Кубке кубков-1974/75 состав участников казался страшным: "Ливерпуль", ПСВ Эйндховен, "Реал" Мадрид, "Бенфика", "Айнтрахт", "Црвена Звезда", "Ференцварош". Но "Динамо" не испугалось.

В четвертьфинале и полуфинале киевляне не заметили "Айнтрахт" и "ПСВ", а в финале вышли на колючий "Ференцварош".

Игра проходила на "Санкт-Якоб Парк" в Базеле. Блохин вышел с сумасшедшем настроем на гол, но в первом тайме забивал только Владимир Онищенко. Зато во втором Олег изготовил шедевр – на сумасшедшей скорости убежал от защитника, элегантно убрал вратаря и забил уже в пустые. 3:0.

После матча швейцарская "Ля Сьюисс" писала: "Одна команда была на поле в этом матче и показала игру, которую швейцарцы давно уже не видели. Возможно, "Динамо" – сильнейшая команда в Европе, а Блохин – лучший игрок".

В Суперкубке Блохин это подтвердил. Тогда в нем играли обладатели Кубка чемпионов и Кубка кубков, а победитель определялся по сумме двух матчей. Соперником "Динамо" стала нереальная "Бавария" с Румменигге, Майером, Беккенбауэром и Мюллером.

Bild писал, что у Киева нет шансов: "Бавария" победила в Кубке чемпионов, у них потрясающий состав. Непонятно, за счет чего команда Лобановского может обыграть мюнхенцев".

В первом матче на Олимпийском стадионе в Мюнхене Олег Блохин объяснил. Он снова забил шедевр, проникнув к воротам через четверых.

А в ответной игре добавил еще два. "Динамо" выиграло Суперкубок.

Этот перфоманс покорил журналистов – и "Золотой мяч" отдали Блохину. Он все сделал идеально и очень вовремя, хотя в Европе тогда зажигали Кройфф, Румменигге и Мюллер.

Его аритмичный бег, рваный дриблинг и атомный рывок порвали воображение почти всех, но Олег все равно сильно удивился, когда узнал про "Золотой мяч": "Поначалу подумал, что это предновогодняя шутка".

Сам "Золотой мяч" приехал к Блохину только в марте 1976-го (тогда особые церемонии не проводились и награду просто отдавали перед каким-нибудь матчем).

В том же году олимпийская сборная СССР заняла третье место на Олимпиаде, а Блохина назвали главным виновником того, что не удалось взять золото.

Газеты считали, что лучший игрок Европы должен выигрывать трофеи в одиночку, но Блохин объяснял, что дело в проваленной подготовке к турниру и ужасном графике во время его проведения:

"Наши тренеры и их помощники – представители спортивной науки – уверяли нас, что мы отлично готовы к тому, чтобы выиграть первое место – стать чемпионами Олимпийских игр! Но, честно признаться, нам и на мяч смотреть не хотелось, настолько уставшими мы все себя чувствовали. К примеру, ни свет ни заря, когда после проведенных накануне матчей нам еще хотелось спать, всю команду в обязательном порядке поднимали на зарядку. Устали, не устали – не так важно. Программой нам были предписаны тренировки. И снова: "Давай! Давай!" И мы носились по Олимпийской деревне, а наши руководители спортивной делегации видели все это из своих окон и, наверное, радовались, как здорово и старательно выполняют свою программу советские футболисты".

Он не сдавался, в 1977-м снова стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, в 1986-м вместе с "Динамо" еще раз выиграл Кубок кубков, но к новому "Золотому мячу" так и не приблизился.

"Команда 1975-го была на пике, а потом последовал спад. Мы не могли с этим ничего сделать. А еще меня не пускали за границу, хотя приглашения были. "Реал" предлагал за меня 4 миллиона долларов. Это был 1982 год – сейчас это даже не знаю сколько миллионов. Если бы мне дали (зарплату) даже 200 тысяч долларов, я бы согласился, наверное. Я бы согласился и за меньшие деньги. Мне было бы просто интересно окунуться в это. Я бы прошел уже другую школу", – вспоминал Блохин в книге.

В 1982 году сборная СССР не вышла из четвертьфинальной группы. Виновником провала московские журналисты назвали Блохина.

Олег Блохин выиграл 8 золотых медалей чемпиона СССР. Фото Николай Бочок

В 1984 году невероятное стечение обстоятельств, придуманный арбитром пенальти в решающем матче плюс нарочно проигранный Польшей матч Португалии не позволил сборной СССР под руководством Лобановского поехать на Евро.

В 1986 Блохин уже не был игроком основы. Но именно в тому году он не раз блеснет мастерством. Сначала в финале Кубка кубков против "Атлетико", затем в 1/8 Кубка чемпионов против "Селтика" и, наконец в ноябре именно выход Блохина на замену в матче против Норвегии позволил сборной СССР наконец-то сломать сопротивление викингов.

Вскорости Олег закончил карьеру и стал тренером. Он даже достиг со сборной Украины невероятного успеха – выхода в четвертьфинал. Но это уже была другая история.