Павелко рассказал о нынешних отношениях с Шевченко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко. Фото: Facebook.com/andriy.pavelko

Руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко надеется, что бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко когда-нибудь вернется в национальную команду.

Сейчас полную поддержку имеет нынешний наставник сборной Александр Петраков.

"Поздравил Шевченко с днем ​​рождения, он меня поздравил. Это жизнь, я надеюсь, что через некоторое время он поработает в разных системах и мы его обязательно увидим тренером сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он также получил дополнительный опыт в других футбольных клубах или сборных, чтобы мы в следующий раз получились не в четвертьфинал, а до финала, и там боролись за победу на чемпионате Европы или мира.

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Есть ли диалог? Мы общаемся, все хорошо. Я считаю, что важно сейчас - это наше будущее. И все шаги, которые сейчас происходят в украинском футболе - это все ради будущего нашего футбола.

Как отличаются контракты Петракова и Шевченко? Никогда не комментирую финансовые условия. Скажу, что все, кто работает с УАФ, - довольны своими условиями, уплачиваются все налоги. Понимаю, что мы никогда не будем сотрудничать с людьми, которые на первое место ставят финансовые условия. Петраков вовсе не поднимал вопрос о финансовых условиях, Шевченко также работал ради сборной. Этот вопрос никогда не может быть в сборной главным ", - сказал Павелко в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital".

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины пять лет. За это время национальная команда смогла выйти на Евро-2020/21, где дошла до четвертьфинала. Наставник покинул сборную 31 июля после завершения контракта. Новое соглашение ему не предлагали.

В последнем матче сборная Украины сыграла вничью с боснийцами - 1:1.