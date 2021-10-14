Павелко прокомментировал отсутствие Малиновского в сборной Украины

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал отсутствие полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборной Украины.

Наставник национальной команды Александр Петраков не вызывал игрока "Аталанты" на октябрьские матчи.

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"Никогда я за все семь лет не вмешивался в решение главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их чувства и тренерские задумки. Они видят, как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - сказал Павелко в комментарии "ПроФутбол".

Александр Петраоков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Под его руководством национальная команда провела пять матчей, в которых одержала одну победу. 16 ноября сборная Украины в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.