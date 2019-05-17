Паулу Фонсека рассказал о своем будущем в "Шахтере"

Паулу Фонсека не планирует долгое время работать в Украине.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем в донецком клубе.

"Мы не должны забывать, что когда наш тренерский штаб пришел в "Шахтер", клуб не выигрывал чемпионат 2 года, поскольку покинул Донецк. Завоевание трофеев в таких обстоятельствах действительно имеет особый вкус. Если честно, то я думаю, что практически невозможно выступить лучше. Думаю, сейчас это невозможно в "Шахтере".

За 3 года мы выиграли 3 Кубка. У нас есть возможность выиграть 3 чемпионата. Это подвиг, которым я очень горжусь. Всегда хорошо делать то, что еще не было сделано. Что я знаю сейчас, так это то, что клуб является победителем, этого никто не может вычеркнуть из истории.

У меня есть еще год контракта. Я должен проанализировать, какой может быть моя карьера в будущем. Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции - попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что это произойдет рано или поздно. Произойдет это прямо сейчас - я не знаю. Но я точно не проведу 12 лет в Шахтере", - цитирует Фонсеку "Lusa".

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В этом сезоне "Шахтер" выиграл Кубок Украины.