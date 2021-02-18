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четверг, 18 февраля 2021 12:06

Пас через всю площадку и данк: украинец отметился в НБА

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Пас через всю площадку и данк: украинец отметился в НБА
Алексей Лень выступает в США уже 8 лет. Фото: nba.com

В матче НБА "Вашингтон Уизардс" победил "Денвер Наггетс" - 130:128.

Центровой сборной Украины Алексей Лень провел удачный матч в составе "Вашингтона". Он вышел со скамейки запасных и за 18 мин. на паркете набрал 10 очков, сделал 8 подборов, отдал 1 передачу и сделал 1 блок-шот.

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Лень отметился также эффективным действием. За 2 сек. до конца 1-й четверти лидер хозяев Расселл Уэстбрук отдал пас на Леня через всю площадку, украинец до сирены успел выполнить данк.

В Западной конференции НБА "Вашингтон" занимает 13-ю позицию в турнирной таблице.

Алексей Лень выступает за "Вашингтон" с начала 2021 года. Украинец выступает в НБА с 2013 года.

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