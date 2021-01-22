Игрок сборной Украины нашел себе новую команду в НБА

Клуб НБА "Вашингтон Уизардс" заинтересован в услугах игрока сборной Украины по баскетболу 27-летнего Алексея Леня.
Команда ищет возможность усиления позиции центрового, сообщает basket.com.ua.
Робин Лопес и Мо Вагнер - 2 центровых, которые остались в "Вашингтон" после травмы передней крестообразной связки у Томаса Брайанта и отчисления Анжейса Пасечникса.
"Вашингтон" ждет, пока Лень окончательно прекратит отношения с предыдущим клубом "Торонто". Команда из Канады отчислили украинца, он не имел доверия от наставника команды.
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В НБА Алексей Лень выступал за "Финикс Санс", "Атланту Хоукс" и "Сакраменто Кингз".
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