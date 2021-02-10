Звезда НБА закинул мяч спиной к кольцу

Лучший игрок НБА продемонстрировал очередной трюк. Фото Рейтер

Один из лучших игроков НБА Стефен Карри в очередном матче НБА набрал 32 очка и помог "Голден Стэйт" обыграть "Сан-Антонио" (114:91).

В первой четверти Карри забил курьезный бросок. Разыгрывающий пошел в проход и хотел скинуть на партнера, но в последний момент, в окружении четырех защитников исполнил лэй-ап спиной к кольцу. В этом же эпизоде на нем сфолили.

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр признался, что невероятный бросок Стефена Карри в матче против "Сан-Антонио" напомнил ему о том, какие трюки исполнял Майкл Джордан.

"Это бросок в стиле Джордана. Я много раз видел, как Джордан исполнял такой бросок.

Он проходил к кольцу, на нем фолили, и он просто бросал мяч назад спиной к кольцу. У него не всегда получалось, но он любил этот бросок. Это невероятный пример контроля над телом и чувства мяча. Потрясающий бросок", – сказал Керр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали причину крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант

Карри - трёхкратный чемпион НБА. В составе сборной США выиграл чемпионаты мира-2010 и 2014.