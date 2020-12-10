Паоло Росси перед триумфом отсидел в тюрьме

Паоло Росси в борьбе за мяч из Сократесом в знаменитом матче с бразильцами. Фото Рейтер

Вчера на 65-ом году жизни скончался лучший бомбардир Кубка мира, обладатель "Золотого мяча-82" итальянец Паоло Росси.

Когда Паоло было лишь 15, слухи о его одаренности разнеслись далеко за пределы округи, и сам "Ювентус" прислал эмиссара - Итало Аллоди, который, не задумываясь, выложил за него деньги. Но этот факт вовсе не означал, что отныне Росси обеспечивался сытой и стабильной жизнью в недрах "Старой Синьоры". Получилось как раз наоборот. У Паоло началась серия замысловатых перемещений в итальянском футболе.

Три года он провел в юношах "Юве". А потом у него появились боли в коленях. Ему сделали три операции, удалили два хряща из левого колена и один из правого. 17-летнему парню впору было усомниться в том, что ему светит серьезная футбольная карьера. И Паоло налег на учебу.

"Ювентус" действительно утратил веру в него и в октябре 1975 года отдал его на время "Комо", выступавшему тогда в Серии А. Это выглядело как аренда, только со знаком минус: не "Комо" выплачивал за Росси деньги "Ювентусу", а наоборот. От "Комо" требовалось только проверить его в деле и по окончании сезона отдать назад.

Паоло провел шесть матчей. Провел, мягко говоря, неважно. "Только мой отец продолжал верить в меня, и его вера заставила меня продолжать попытки", - вспоминает Росси.

В "Ювентусе" места для него, понятное дело, уже не было. Клуб продал половину прав на него "Виченце", Серии В.

Только в "Виченце" судьба ему, наконец, улыбнулась. Паоло посчастливилось встретить там "своего" тренера - Джанбаттисту Фаббри. Фаббри сделал парадоксальный, но, как потом оказалось, верный ход: он не посмотрел на щуплость парня и поставил его на позицию центрфорварда. Прежде его использовали чаще как инсайда - левого или правого.

В сезоне-76/77 Росси стал лучшим бомбардиром серии В (21 гол) и помог "Виченце" подняться в элиту. Тем временем "Ювентус" занимался поисками нового центрфорварда на смену сошедшему Бонинсенье. Кандидатур было трое : Вирдис, Пруццо и Росси. Руководство "Старой синьоры" остановилось на Вирдисе - и ошиблось. Будущее показало, что среди этой тройки Вирдис - наименее талантливый (хотя и неплохой, в принципе) форвард.

Только мой отец продолжал верить в меня, и его вера заставила меня продолжать попытки

"Ювентусу" хватило полсезона, чтобы понять, что он дал маху. Росси принялся заколачивать голы, а в Турине тем временем кусали локти.

Мотивируя тем, что клуб имеет равные с "Виченцей" права на него, "Ювентус" обратился к ней с просьбой уступить ему вторую половину. "Виченца" наотрез отказалась. В ситуации, когда два клуба совместно распоряжаются игроком и не могут достичь согласия, проводится тайная продажа. Процедура такова: каждый клуб помещает в запечатанный конверт сумму, за которую он согласен выкупить вторую долю.

Мало кто ожидал, что скромная "Виченца" перебьет гранда. Но произошла сенсация. Когда конверты вскрыли, выяснилось, что "Ювентус" предложил 1,5 миллиона долларов, а "Виченца" - вдвое больше! До конца чемпионата в Росси набралось 24 гола, и он снова возглавил список бомбардиров. Открытием сезона стал не только он, но и "Виченца", которая с места в карьер стала вице-чемпионом!

Несмотря на каскад голов в серии А и дебют в "итальянцам" в декабре 1977-го, Росси не особо верил, что сможет выступить на Кубке мира в Аргентине: "В команде было много опытных и обстрелянных форвардов. Савольдо, Пруццо, Новеллино и Грациани уже проявили себя там, и я думал, что они лучшие шансы. себя же причислял к третьим запасных ".

Энцо Беарзот рассуждал иначе: он видел, что именно Росси лучше других подходит для его модели игры. Поэтому уже в первом матче с Францией, когда Грациани действовал не очень удачно, он выпустил его на поле. Росси забил победный гол, потом еще два в других матчах и был признан открытием Кубка мира. После Аргентины его стали называть на испанский манер - Паблито. В тот же год Росси признали и игроком года в Италии.

В 1979 году Паблито вновь оказался объектом трансфера. "Виченца" со второго места скатилась сразу на четырнадцатой и, несмотря на 15 голов своей суперзвезды, вылетела из Серии А. Росси был отдан в долг "Перуджи".

Людям не укладывалось в голове, для чего нужно было Росси соглашаться на сговор за взятку, размер которой был меньше его недельной зарплаты

Репутация Росси как лидера атак сборной Италии продолжала крепнуть, как вдруг в сезоне-79/80 в кальчио разыгрался грандиозный скандал с договорными играми и подпольным тотализатором. Когда среди игроков, вляпались в махинации, впервые упомянули имя Росси. Все отказывались в это верить. В списке мошенников, которые, как правило, ничего особенного собой не представляли, фамилия Росси стояло отдельно. Людям не укладывалось в голове, для чего нужно было Росси соглашаться на сговор за взятку, размер которой был меньше его недельной зарплаты.

Речь шла о матче "Перуджи" с "Авеллино", который стороны договорились сгонять вничью. Условие Росси заключалась в том, чтобы ему позволили "забить два мяча". Игра закончилась со счетом 2:2.

Федерация дисквалифицировала Росси на три года. Форвард даже отсидел несколько месяцев в тюрьме. Позже срок дисквалификации сократили до двух лет. Она заканчивалась 30 апреля 1982.

На него резко упала: никто не знал, как Росси покажет себя после такого длительного бездействия. В этой ситуации "Ювентус" поступил очень мудро, выкупив его у "Виченцы" всего за миллион долларов.

Росси не падал духом, тренировался дважды в неделю, а с приближением Кубка мира-82 увеличивал нагрузки. Он успел застать концовку сезона-81/82, проведя за "Ювентус" три матча.

В Италии спорили, стоит ли делать ставку на Росси на чемпионате мира в Испании. Страна и так имела несколько нападающих высокого класса, жаждали проявить себя. Грациани и Пруццо по-прежнему оставались в силе, в "Интере" отлично раскрылся Альтобелли.

Но авторитетные специалисты утверждали, что стоит. "Класс Росси не мог подвергнуться изменениям за двухлетний период относительного отдыха", - говорил Джованни Трапаттони. "Мастерство Росси необходимо сборной, - вслед ему сказал Эленио Эррера. - У него будут легкие ноги, тогда как в других мышцы могут оказаться забитыми после изнурительного сезона".

Беарзот был той же же мнения. Советы коллег только укрепили его в ней. Он включил Росси сначала в "список 40", а затем, в начале мая, когда Паблито еще ни разу даже не сыграл, - в окончательную заявку, оставив вне ее забивного Роберто Пруццо.

"Даже если бы я забил 30 голов, он бы меня не взял", - заявил обиженный Пруццо.

"Скуадра Адзурра" дебютировала нулевой ничьей с поляками. Кроме опасного удара головой на 39-й минуте, Росси за 90 минут ничего не создал. В следующей игре с Перу (1: 1) он и вовсе выглядел удручающе. Паоло пришлось после первого тайма поменять на Каузио. Заключительная встреча с Камеруном - и Росси снова пробегал вхолостую.

С большим скрипом Италия продралась с первой групповой стадии в другую. Надо ли говорить, какой ураган критики пришлось выслушать Беарзота за свое пристрастие к Росси, сколько терпения ему пришлось проявить! Но он чувствовал, что момент, когда свежие ноги Паблито должны сыграть свою роль, обязательно наступит. Нужно только дождаться этого, не вылететь раньше!

В группе второго этапа с Аргентиной и Бразилией итальянцев признавали аутсайдерами. А они возьми и начни с победы над Аргентиной. Росси снова не забил, но, несмотря на это, сыграл продуктивно. Это был первый матч, за который его не позорили. На пару с Конти он обнажил слабости в обороне соперника постоянными прорывами по центру и на флангах.

Росси сумел стать королем снайперов Мундиаля, начав забивать только с пятого по счету матча!

"Тайное оружие" Беарзота взводило курок. И выстрелило тогда, когда это и было нужно, в поединке с бразильцами - с ансамблем мощных корифеев, которых, казалось, в принципе, обыграть было невозможно.

5 июля Росси забил "волшебникам мяча" три гола - ровно столько, сколько было необходимо для победы (3:2). Его голы получились абсолютно разными, хотя обычно разнообразием их выполнения он не баловал. В первом случае Паоло прокрался мимо Луизиньо и своим фирменным легким "прикосновением" замкнул навес слева Кабрини. Во втором - наказал пушечным ударом в угол защитников, которые допустили ошибки. В третьем - сделал артистический пируэт, которому позавидовали бы мастера балета.

В 1978 году в Аргентине Кемпес ухитрился стать лучшим бомбардиром, не забив ничего в первых трех играх. В 1982 Росси пошел еще дальше. Это действительно фантастическое достижение - суметь стать королем снайперов Мундиаля, начав забивать только с пятого по счету матча!

Росси уже ничто не могло остановить. 8 июля – дубль в ворота поляков. 11 июля – первый из трех голов в ворота Германии в финале были проделаны им одним и тем же способом: умелой подстановкой ноги под прострел или председателя под навес. В результате голов у него набралось шесть. Румменигге остался на втором месте с пятью. О бедном Пруццо забыли все. Кажется, он сам о себе забыл.

Росси еще ждала отличная клубная карьера в "Ювентусе", с которым он выиграл множество трофеев, включая Кубок чемпионов. Но никогда больше он не забивал так много, как раньше. Поэтому была объективная причина - тяжелая травма колена, которую так и не удалось залечить.

В 1985 году "Юве" отправил форварда утратившим результативность форварда в "Милан", где он совсем скис, забив всего два гола за сезон. Однако снова оказался в заявке на Кубок мира-86. Все понимали, однако, что Беарзот сделал это исключительно из моральных соображений. На поле в Мексике Паблито не выходил.

Последний сезон (86/87) он провел в "Вероне", последний гол забил "Наполи". "Верона" разгромила будущего чемпиона страны - 3: 0, и мяч Росси был его прощальным приветом.

Официально он объявил о своем уходе из футбола в конце 1987 года.

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Лет через 20 после матча с командой Сантаны Паоло Росси поехал на отдых в Бразилию. В аэропорту вызвал такси. Водитель сразу узнал его. "Я не повезу вас, синьор, - сказал вежливо. - Слишком много горя вы принесли моей родине".