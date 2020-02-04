"Памятники нам не нужны" - украинский тренер жестко проехался по Милевскому

Артем Милевский оказался не нужным даже середняку УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Брест

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал возможное приглашение нападающего Артема Милевского в свою команду.

Костышин признался, что украинский форвард вряд ли выдержит все нагрузки в его команде.

"Перспективы Милевского в" Колосе "? У нас такие нагрузки, что ему было бы трудно. Сделать исключение? А он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны", - сказал Костышин в эфире Youtube-канала "Трендец ".

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В прошлом сезоне Артем Милевский стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест. Украинский нападающий провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча.