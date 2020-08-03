Памятник Луческу прячут на базе "Шахтера"

"Шахтер" хотел открыть памятник своему бывшему тренеру Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался после того, как румынский специалист стал наставником "Динамо". Об этом информирует программа "Профутбол".



В 2015 году "Шахтер" объявил, что установит памятник Мирче Луческу возле "Донбасс-Арены" после возвращения в Донецк. Согласно проекту, предоставленному ранее, памятник Луческу должен выглядеть следующим образом:

Неустановленный памятник Луческу

По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе "Шахтера" в Святошино. В качестве доказательства, журналист программы "Профутбол" указывает на скрытый объект на базе "Шахтера". Данный объект попал в кадр во время записи интервью с нынешним наставником "горняков" Луишем Каштру в июне.

После назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", памятник на тренировочной базе "Шахтера" перенесли дальше от главного помещения.

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Мирче Луческу исполнилось 75 лет 29 июля.