Палкин заявил, что "Шахтер" готов продать любого игрока

Сергей Палкин доволен выступлениями "Шахтера" в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что его клуб будет рассматривать все предложения по трансферу футболистов.

По мнению Палкина, после выступления в Лиге чемпионов цены на игроков "горняков" пошли в верх.

"Если отойти от персоналий - подорожали все. Европа и мир видели наши выступления, анализировали их, смотрели. Поэтому сегодня наша команда стала дороже. Цифры назвать сложно, только рынок сможет оценить. Мы готовы продавать любого футболиста. Главное, чтобы удовлетворяла цена и условия самого игрока",- заявил Палкин в эфире программы "Великий футбол".

СМИ приписывают интерес европейских клубов к Додо, Манору Соломону Тете, Маркусу Антонио.

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В Лиге чемпионов "Шахтер" смог набрать 8 очков и занять 3-е место в группе. "Горняки" дважды обыграли "Реал" и 2 раза сыграли вничью с "Интером".